郭台铭启动总统连署 称踊跃程度超乎想象

鸿海创办人郭台铭搭档艺人赖佩霞投入2024台湾总统大选，并从星期三（9月20日）起开始连署。郭台铭说，支持者的踊跃程度超乎想像，相信这些民意将促成非绿团结。

据台湾中央社报道，郭台铭和赖佩霞星期三启动总统、副总统选举连署，两人早上前往板桥“阿铭之友会”连署站向支持者致意。尽管比原订时间晚了15分钟抵达，郭台铭一下车仍受到支持者欢呼迎接。

郭台铭接受媒体联访时说，连署第一天，支持者的踊跃程度“有点超乎我的想像”，让他非常感动，也显示台湾需要改变。

对于连署目标份数及达标时程，郭台铭说，有些站点还没准备好，再给他几天时间。他表示，法定连署人数不是他的目标，他的目标是越多越好、多多益善。

针对与国民党或民众党等非绿阵营的整合是否有进展，郭台铭表示，很多事情都正在进行中，“太早曝光也许会造成不利影响”。他说，自己最近勤走地方、与基层民众接触，感受到真正的民意，相信这些民意最后会显现出来，通过连署行动促成团结合作。

根据中选会规定，要取得总统、副总统候选人登记资格，郭台铭与赖佩霞须在11月2日前提出28万9667人连署书件，中选会将在11月14日前公告连署结果。

台湾菱传媒星期三公布的民调显示，郭台铭的支持度只有6.58%，位居末位。