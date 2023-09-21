蔡英文：台海和平稳定符合所有人的利益

台湾总统蔡英文星期三（9月20日）晚发表演讲说，台湾是国际民主社会的重要伙伴，也在全球供应链中占有关键地位，台海的和平稳定符合所有人的利益。

根据联合报报道，蔡英文应纽约非营利组织Concordia邀请，星期三晚在2023年度峰会（2023 Concordia Annual Summit）中发表视频演说时说，今年峰会的主题，强调民主、全球安全和人权对于促进社会进步的重要性，有助指引前行的道路，而这些也都是台湾关注的议题。“我们对坚守民主、安全和人权的承诺，是一切作为的方针。我们与国际交往是秉持着和共享民主价值的友邦及理念相近伙伴合作的信念。”

蔡英文说，台湾除了是国际民主社会的重要伙伴外，也在全球供应链中占有关键地位，生产全世界九成以上的先进半导体，每年全球约有近半数货柜船通过台湾海峡。这使得台湾及此区域的安全更为重要，因为台海的任何干扰都可能波及全球，正如近年来所看到的重大事件。事实上，台海的和平稳定符合所有人的利益。

蔡英文说，台湾及区域安全面临日益严峻的挑战令人担忧。“我们的威权邻居每天发动数百万次网路攻击、频繁的军事演习及其他形式的灰色地带活动，对台湾及其友邦极限施压”。在台湾首当其冲面临持续不断的威胁时，也深知必须努力不懈以维护和平，并保护得来不易的民主。“为了因应大陆日益挑衅的作为，并确保区域和世界的稳定，国际合作至关重要”。

蔡英文说，令人欣慰的是，许多世界领袖同为关切。联合国古特雷斯（António Guterres）秘书长今年曾表示，联合国将全力协助缓解台湾海峡的紧张局势。就在上个月，美国、日本和韩国的领袖重申，台湾海峡的和平稳定对于国际社会的安全繁荣不可或缺。她非常感谢许多国家声援台湾的国际参与。有了更广泛的参与，台湾可以为推动永续发展和全球福祉做出更多贡献。

蔡英文还说，台湾的安全和国际参与，不仅是为了维护共同的经济利益及促进进步，也是为了捍卫自由、民主和尊重人权等普世价值，“这些价值对我们的福祉至为重要。无论前方的道路多么艰难，我们对这些价值的承诺都不能动摇。”

蔡英文也强调，在目睹民主普遍倒退之时，不该忘记达致民主的历程。台湾克服数十年的威权统治和戒严，实现了民主。“当前威权主义扩张的趋势令人忧心，也威胁我们的安全，但是今天台湾享有的强健民主制度，对抵抗威权主义扩张者当有鼓舞作用。只要团结一致，坚守信念，相信我们将克服眼前的挑战，并促成全世界更多进展。”