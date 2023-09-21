阿迪达斯CFO访华：中国市场有无限机会 将持续投资

阿迪达斯全球首席财务官（CFO）Harm Ohlmeyer疫情后首次访华，他接受采访时说，中国市场对于阿迪达斯而言拥有无限的机会，将持续对该市场的一二三四线进行投资。

根据澎湃新闻报道，Harm Ohlmeyer星期三（9月20日）接受中国媒体采访时说，“中国是阿迪达斯的全球三大战略市场之一，我们对于中国市场有非常大的信心和信念，我们将持续地在中国进行发展，也和中国共同发展。”

阿迪达斯苏州自动化配送中心X当天正式开业，总投资约10亿元（人民币，约1.9亿新元），是阿迪达斯近五年来在中国的最大一笔投资。该中心建筑面积约13.9万平方米，可容纳千万件级别货品，最高日处理量突破百万件。

Harm在现场表示，随着该中心的投入使用，阿迪达斯能够进一步增强供应链响应速度、提高运营效率，也将为阿迪达斯全球供应链物流的建设提供领先样本。

财报显示，今年第二季度，阿迪达斯大中华区实现营收达7.66亿欧元（11.14亿新元），同比增长16.4%，高于预期，且大中华区线下全渠道实现双位数增长。

谈及大中华区的业绩驱动因素，Harm表示，阿迪达斯从产品设计、资源投入到采购等方面，不断加大本土化。此外，阿迪达斯也在全球范围内大力利用运动员资源来满足消费者的兴趣，让消费者能够和阿迪达斯品牌有更多的链接。

二季度财报也指出，出于降低高库存水平的需要，阿迪达斯在北美和大中华区等市场采取了保守的销售策略，第二季度库存方面继续大幅改善。

“对于全球所有的产业而言，去库存都是一个挑战。阿迪达斯包括中国在内的全球很多市场，重中之重都是要降低库存。”Harm表示，阿迪达斯在全球很多的市场已经成功做到了降低库存，未来仍将持续。

阿迪达斯大中华区董事总经理萧家乐说，“明年除了体育项目的投入以外，阿迪达斯更需要做好产品，目前也在大力提高中国的生产体量”，他说，在中国，阿迪达斯在设计以及生产方面有很多资源优势，其中，上海的设计团队中大部分为本土的年轻设计师，接下来还会有更多精彩的联名产品。

谈及接下来业务发展重点和投资建设计划方面，Harm表示，“非常高兴看到中国政府对体育有很大的支持力度，中国市场对于阿迪达斯而言拥有无限的机会，将持续对该市场的一二三四线进行投资”。他说，阿迪达斯在中国有超8000个销售网点，未来将持续开更多的门店，并对已有的门店进行改装和扩大。未来，还要在时尚和体育之间找好平衡，将持续投资体育方面，同时关注生活方式、时尚产业方面的一些趋势。