侯友宜称台湾科技布局将与美国策略一致

国民党总统参选人侯友宜星期三（9月20日）在美国旧金山出席一场论坛并告诉与会者，台湾在科技领域采取近岸与分散式风险，转型并调整全球布局，将和美国的友岸外包策略一致，逐渐减少对中国大陆生产的依赖。

综合台湾中央广播电台和《联合报》报道，侯友宜在旧金山举行的硅谷高科技论坛上致词时说，这几年台湾高科技产业，从物联网、人工智慧到数位科技转型，在世界上赢得许多关注。

侯友宜称，在他的访美之行中，各界除了关心两岸、国防、外交、经贸等问题之外，也聚焦台湾高科技产业面对国际情势转变，身为未来总统如何带领高科技产业在风险中转型。

侯友宜说，他在华府拜访政界、智库时，各界都问相同问题，即台湾高科技产业在未来全球布局中的考量为何。他回答，国家安全一定会影响科技产业布局，不仅要考虑效率成本，更要考虑运输跟制造风险，所以台湾开始采取近岸跟分散式风险，开始转型并调整全球布局。

侯友宜称，他告诉美方，台湾与美国的友岸外包策略是一致的，也让美国方面了解到，台湾会慢慢减少对大陆制造生产的依赖。

他说：“让美国朋友能够了解，像台积电，除了到美国、日本，也到欧洲，就是采取此方式，慢慢地对大陆的制造生产的依赖，就相对地减少，这也是美国人关心，这也是我很明确地跟关心台湾与台湾密切合作的美国所有政界、议员、智库学者的清楚回答。”

侯友宜连日来拜会美国智库和侨界，也抛出维系两岸和平稳定的“三D战略”：吓阻（Deterrence）、对话（Dialogue）、降低风险（De-escalation），强调台湾会扮演好“和平促进者”与“风险降低者”的角色。