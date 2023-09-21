华为汽车业务调整 余承东据报转任车BU董事长

多名接近华为车BU的知情人士透露，华为光产品线总裁靳玉志将接任华为车BU首席执行官（CEO）一职，而华为车BU现任CEO余承东将转任车BU董事长。

根据腾讯科技星期四（9月21日）报道，华为智能汽车解决方案BU，是华为公司面向智能汽车领域的端到端业务责任主体，将华为公司的ICT 技术优势延伸到智能汽车产业，提供智能网联汽车的增量部件。

2019年5月BU成立，王军被任命为智能汽车解决方案BU总裁。华为创始人任正非在组织变动文件中表态，华为不造车，帮助汽车公司造好车。

2021年5月，华为免去余承东华为云CEO职位，余承东仍为消费者BG CEO以及新增智能汽车解决方案BU CEO，王军为智能汽车解决方案BU总裁。

四个月后，华为再度宣布，因管理需要，决定裁撤智能汽车解决方案BU总裁岗位，王军将担任车BU首席运营官（COO），并兼任智能驾驶解决方案产品线总裁。

报道称，靳玉志将是车BU自2019年5月成立以来第三名负责人。他是华为候补董事，长期领导华为的光纤业务。

目前，华为官网上余承东的职位信息尚未更新，仍为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO、智能终端与智能汽车部件IRB主任。