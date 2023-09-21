德国2026年起禁止华为与中兴部件进入5G网络

德国政府消息人士透露，德国计划从2026年起禁止中国通讯巨头华为和中兴通讯制造的零部件参与国内5G网络建设。

据法新社报道，消息人士星期三（9月20日）透露，从2026年1月1日起，中国制造的零部件将被排除在德国的核心网络之外。这项禁令不仅适用于新部件，也将适用于已安装的零部件。

消息人士说，德国政府希望能开始逐步淘汰用于“接入和传输网络”的华为和中兴部件。

法新社查阅的一份内部政府文件写道，由德国电信（Deutsche Telekom）、沃达丰（Vodafone）和西班牙电信（Telefonica）运营的德国5G移动网络的变化，“对德国政府的安全政策而言非常重要”。

文件称，德国对华为和中兴存在“严重的结构性依赖”，因此“迫切需要采取行动”。文件写道，立即全面禁止中国零部件将“充分考虑到安全问题”，但也将“对网络运营造成相当大的限制”。

根据文件草案，这项计划是德国总理朔尔茨对华关系“去风险”战略的一部分。

德国总理朔尔茨今年7月在公布这份战略时说：“我们希望在未来减少（对华）依赖”，德国政府是在“对一个已经改变且变得越来越强势的中国做出反应”。

然而，由德国内政部实施的这一计划必须在朔尔茨政府联盟内部获得一致。 德国媒体称，并非所有部长都同意这一计划。