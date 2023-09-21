据报原恒大副总裁朱加麟被留置调查

据中国媒体消息，原恒大集团副总裁兼原恒大人寿董事长朱加麟被留置调查。业内推测，其所涉事由主要与“恒大系”有关。

据蓝鲸财经星期四（9月21日）报道，在离开恒大人寿后，朱加麟加盟中融人寿保险股份有限公司，目前担任中融人寿副董事长一职。

公开资料显示，现年59岁的朱加麟研究生学历，高级经济师。朱加麟曾任中信实业银行办公室公关科科员、副科长、行长秘书、首席清收主管兼资产保全部总经理、总行办公会成员；中信银行党委委员、副行长兼总行营业部（北京分行）党委书记、总经理等职务。之后，朱加麟作为中信保险公司筹备组负责人筹备中信保险，后担任信诚人寿保险有限公司董事副总经理、首席运营官、副首席执行官。

报道说，1986年至2017年的30余年时间，朱加麟一直在“中信”体系内，横跨银行业、保险业，有丰富的金融管理经验。

2017年，从保险重回银行体系内、已担任中信银行副行长的朱加麟选择新的职业道路，从中信银行跨界到恒大集团，跳出体制内，从中国国企走向民营企业。

此后，朱加麟历任恒大集团副总裁兼恒大人寿董事长；恒大集团执行总裁、常务副总裁；恒大人寿董事。

不过，在加盟恒大人寿14个月之后，朱加麟闪辞，于2019年9月因个人原因辞去恒大人寿董事长、董事及其他一切职务。但2021年10月，朱加麟的名字还出现在恒大人寿2021年三季度偿付能力报告中。

恒大人寿对朱加麟14个月的任职工作表现给予了高度认可，称“朱加麟积极推动公司董事会建设、战略优化升级和业务转型发展，有效提升了公司的治理水平和可持续发展能力。”

对于朱加麟的离开，业内有多种声音，包括其离职与家庭有关，希望结束异地办公更好照顾家庭，也有消息称，“他是认为‘恒大系’风险太大才选择离开，激流勇退。”

在挥别恒大人寿后，朱加麟并未离开保险业，而是来到另一家保险机构——中融人寿，于2022年2月起担任中融人寿副董事长至今。

原北京银保监局今年6月19日向中融人寿及相关高管送达了《行政处罚决定书》（京银保监罚决字〔2023〕17号），对中融人寿给予罚款370万元（人民币，约67万新元）的行政处罚。

罚单内容显示，中融人寿存在七方面的违法违规行为，包括编制虚假资料套取费用；编制提供虚假会议材料；重大关联交易规避关联交易管理；以互投形式逃避关联交易审查；利用投资谋取不当利益；互联网保险业务相关系统存在严重信息安全问题；违规将信托作为通道开展资金运用。

在以互投形式逃避关联交易审查方面，罚单指出，“中融人寿通过与其他保险公司相互投资对方关联企业的方式，变相为己方关联企业输送利益，规避关联交易审查，金额巨大，且部分项目已出现风险，严重影响保险资金安全。”罚单内提及的互投保险机构包括“海航系”渤海人寿、“中发系”合众人寿。

此外，一份原北京银保监局下发的《关于督促股东确认相关风险资产的通知》中提及的中融人寿互投机构还包括恒大人寿。

报道认为，朱加麟的留置调查，或会进一步揭开保险机构险资互投的“面纱”。中国国家金融监督管理总局官网、国家金融监管总局北京监管局官网等平台，均未见朱加麟的中融人寿副董事长等相关任职资格批复。但中融人寿官微新闻稿显示，朱加麟已实际履职已久，他还先后出席中融人寿2022年年中工作会议、2023年度工作会议并发表讲话。