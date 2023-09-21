港财政司长称国安法巩固国际投资者信心

香港财政司司长陈茂波称，香港《普通法》制度有效实施、《香港国安法》有效维护国家安全，巩固了国际投资者对香港的信心。

据香港中通社报道，陈茂波正在英国伦敦开启访问行程。陈茂波星期三（9月20日）抵达伦敦后，晚上出席了香港贸易发展局举办的“香港晚宴”，约400名英国各界领袖和专业人士出席。

陈茂波在活动上致辞时向在场英国政商界人士称，香港现已全面摆脱冠病疫情、与国际和中国大陆全面通关，社会经济正稳步恢复，各项大型活动、会议和盛事陆续在港举办。国家支持香港长期实施“一国两制”制度，香港将会继续发挥着连通大陆和世界的独特角色和功能。

他称，种种事实都说明，普通法制度和法治在香港如常有效实施，《香港国安法》有效维护了国家安全，保持了香港社会整体稳定，巩固了国际投资者和商界对香港的信心。

陈茂波称，展望未来，在国家的坚实支持下，香港将积极巩固和提升国际金融中心地位，增强证券市场、债券市场、资产管理中心，以及离岸人民币业务枢纽等范畴的竞争力和吸引力；同时全力推动创科发展，积极跟粤港澳大湾区兄弟城市加强合作，并通过更多政策创新，共同推进北部都会区发展成为创科中心，尤其在绿色科技和绿色金融方面大有可为。

他还提到，香港正全力推进北部都会区和交椅洲人工岛等发展项目，未来基建投资额巨大。欢迎英国企业和投资者来港参与这些发展和项目，共同发掘商机。

英国及加拿大星期二（19日）同日发布报告，质疑《香港国安法》限制司法公正，其中加拿大菲沙研究所星期二发布的《世界经济自由度2023年度报告》显示，香港首次失去榜首位置，被新加坡以0.01分优势取而代之。