台农业部：进口蛋专案创造效益达60亿元新台币

台湾进口蛋争议延烧一个多月后，台湾农业部星期四（9月21日）称，进口蛋专案帮助消费者减少购买鸡蛋支出，创造整体效益达60亿元（新台币，约2.56亿新元）。

据台湾风传媒报道，台湾农业部在行政院会报告《进口鸡蛋专案成效与精进作为》。农业部称，为了解决台湾缺蛋危机，该部从今年3月起紧急从澳大利亚、美国、泰国、菲律宾、马来西亚、土耳其及巴西等地区进口鸡蛋，调度给蛋加工及洗选业者，供应各通路需求，迅速解决鸡蛋黑市问题，并平稳蛋价，让台湾民众均能买得到平价鸡蛋。

农业部表示，台湾从3月至7月共进口1亿4000多万颗鸡蛋，帮助消费者减少购买鸡蛋支出，创造整体政策效益达到60亿元，高达10倍以上。

针对如何确保进口鸡蛋的卫生安全，农业部称，专案进口鸡蛋均依台湾卫生及检疫规定办理进口，输入蛋品须检附出口国官方卫生证明文件，进口时也逐批抽验确认合格后才通关放行。如检出不符规范的进口鸡蛋，均在边境外退运销毁，不会进入台湾市场。

同时，农业部18日已主动公布中央畜产会冷链仓储地点，并提供各县市政府辖内的蛋品流向资讯。农业部19日起也同卫福部食药署，连续三天展开联合稽查，以确保过期进口鸡蛋不会流入市场或进行加工，并协助业者对有效日期、文件纪录保存、仓储管理等面向建立正确管理概念。

台湾近一个月来接连爆发进口蛋争议，首先8月从巴西进口的一批鸡蛋被检验出禁止使用的动物抗生素，9月一批巴西进口蛋再被发现进口时间为5月30日，有效日期却标为10月5日，长达四个月的保鲜期，引发食品安全的担忧。

另一方面，进口巴西蛋的厂商“超思”被爆出注册资本额仅50万元，却受农业部上亿补贴，从巴西进口了8814万个鸡蛋，引发外界质疑政商勾结。

一连串争议爆发后，台湾农业部长陈吉仲星期二（9月19日）宣布请辞，由副部长陈骏季代理。