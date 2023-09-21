153名跨境裸聊诈骗犯罪嫌疑人被押解回中国

中国警方和印度尼西亚警方此前通过警务执法合作抓获的153名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，星期三（9月20日）晚通过中国民航包机被北京和山东公安机关从印尼押解回中国，涉及中国多个省市的百余起跨境裸聊敲诈案件成功告破。

根据新华社报道，针对当前裸聊敲诈犯罪多发高发态势，中国公安部组织部署北京、山东等地公安机关紧盯重点案件，加强研判分析，强化线索摸排，初步掌握了盘踞在印尼境内的特大跨境裸聊敲诈犯罪团伙相关情况。

今年8月，公安部派员率北京、山东公安机关民警组成工作组赴印尼开展工作，在中国驻印尼使馆的大力支持和警务联络官的协调下，配合印尼警方于8月29日成功捣毁相关犯罪窝点，一举抓获88名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，查扣大批电脑、手机、银行卡等作案工具。随后，工作组经循线深挖，又发现藏匿于印尼巴淡岛、加里曼丹等地的多个裸聊敲诈犯罪窝点，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，配合印尼警方组织开展第二轮收网行动，抓获犯罪嫌疑人65名。

中国公安部有关负责人表示，裸聊敲诈等电信网络诈骗犯罪严重危害社会秩序，严重侵害群众利益。公安机关将始终保持对此类犯罪的高压严打态势，继续深化国际执法合作，不断加大打击力度，坚决把犯罪分子绳之以法，切实维护人民群众财产安全和合法权益。