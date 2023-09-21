河南一医院党委书记据传家中被盗现金数百万 官方调查腐败问题

河南省一家人民医院的党委书记被举报收贿，家中被盗现金财物达数百万元（人民币，100万人民币约19万新元）。官方通报称，被举报人正在接受调查。

据每日经济新闻报道，一名网民9月14日在河南南阳市长网上留言板留言称，中共方城县人民医院党委书记边洪昌收受贿赂，家中被盗现金财物达数百万元。

对此，南阳市方城县政府星期二（9月19日）回应称，被举报人边洪昌涉嫌严重违纪和职务违法，已立案。南阳市纪律检查委员会官方公众号隔天通报，边洪昌正在接受方城县纪委监委纪律审查和监察调查。

据上游新闻报道，方城县县委书记段文汉星期三（20日）下午回复称，边洪昌已被留置，届时会发布相关通报。边洪昌被查是因为家中被盗引发，还是调查他时发现被盗案，段文汉及相关部门并未回复。

方城县人民医院一名知情人士透露，边洪昌9月11日已在医院安排交接工作，之后以身体不舒服为由不再上班。当地纪检部门星期二曾到医院调阅边洪昌工作笔记，并调取了相关物品。“纪委的领导们来看了他（边洪昌）的工作笔记，也提到了边洪昌家中被盗。”上述知情人士称，边洪昌家中被盗一事在当地广为流传。

《新京报》报道称，方城官方人士证实，当地警方曾办理过边洪昌家中失窃案。“警方办盗窃案时曾向纪委报备，但被盗数额与网友举报的上百万元不符。”该官方人士称，案发后，边洪昌曾自称家里准备的财物是为了给患癌父亲看病所用。