日本称正努力寻求中国释放制药公司日籍员工

日本官方星期四（9月21日）称，日本正努力寻求中国释放已被拘押半年的日本大型制药公司安斯泰来员工。

据路透社报道，日本内阁官房长官松野博一在记者会上，公布上述信息。

日本共同社星期三（20日）引述消息人士报道，预计中国不久后将决定是否正式逮捕这名在北京被拘留的50多岁日籍男员工。

日本放送协会星期四报道，中国方面已将这名男子转为刑事拘留，并正将相关案件作为间谍案开展调查。

该男子据报今年3月被中国国家安全机关拘押。中国外交部同月公布，中国对一名日本公民采取刑事强制措施进行审查，并指该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反中国《刑法》和《反间谍法》。

对于中国据报将决定是否正式逮捕这名男子，中国外交部星期四回应时，再次指这名日本公民涉嫌从事间谍活动，违反中国《刑法》和《反间谍法》，被中国有关部门采取刑事强制措施。

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上说，中国是法治国家，所有在华、赴华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究，并称近年来日本公民类似的案件屡有发生，日本应当加强对本国公民的教育和提醒。

日本放送协会星期四引述日本大使馆报道，日本大使馆曾在9月中旬向中国方面询问该男子的情况，对方回答目前已将男子转为刑事拘留，并正作为间谍案开展调查。报道称，中国政府将在刑事拘留开始后37天之内，作出是否正式逮捕的决定。

据报道，这名在安斯泰来公司工作的日籍男子是一位有约20年驻华经验的资深员工，十分了解当地情况，日本政府正敦促中国释放这名男子。