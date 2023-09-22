韩正：不要低估中国人民捍卫主权的强大能力

中国国家副主席韩正在联合国大会上致辞时重申，台湾是中国不可分割的一部分，并警告不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整强大能力。

韩正星期四（9月21日）在联合国大会一般性辩论上发言。据新华社发布的演讲稿全文，韩正说：“实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，我们愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景。”

台湾近期要求联合国修正对联大2758号决议的诠释，即该决议并未涉及台湾的地位。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德上星期曾表态说，排斥任何人都会阻碍达成全球发展的目标，并认为“成员国要找寻方法确保不会处于将他人排除在外的境地”。

对此，韩正重申，“世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。”

他强调：“任何人、任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。”

谈到俄乌战争时，韩正说，停火止战、启动和谈是解决乌克兰危机的唯一出路，并重申核战争打不得，核武器用不得，中方支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力，愿继续为早日实现和平发挥建设性的作用。

他指出，各国的安全相互关联，彼此影响，要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，走对话而不是对抗、结伴而不是结盟、共赢而非零和的安全之路。他还不点名抨击“少数国家滥施非法单边制裁，对国际关系和谐稳定造成严重破坏，国际社会应共同抵制”。