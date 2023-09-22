中国商务部批准芯片材料镓和锗的出口许可

中国商务部星期四（9月21日）说，一些中国公司已获得镓和锗产品的出口许可。这显示中国已重新批准这两种芯片原材料的出口许可。

据中国商务部官网消息，中国商务部发言人何亚东在例行记者会上说，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前经依法依规审核，当局已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。

何亚东称，商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。

中国商务部和海关总署7月决定从8月起对锗和镓相关物实施出口限制，新规要求镓和锗的出口商为军民两用或有潜在军民两用产品申请出口许可。

中国海关总署星期三（9月20日）公布的数据显示，中国镓和锗产品的出口在8月份归零。中国2023年前八个月一共出口了36.48公吨的锗，比去年同期增加58%，镓的出口为22.72吨，比去年同期下跌了58%。

但出口禁令和内需低迷也造成存货堆积，导致中国镓的现货价格在8月份出现下滑。根据上海金属市场数据，8月31日，镓金属现货价格下跌9%至每公斤1655元（人民币，下同，约309新元）；另一方面，受供应收紧的推动，8月底锗锭现货价格上涨1%至每公斤9700元。