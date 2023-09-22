美国风投公司纪源资本将剥离中国业务

地缘政治紧张之际，美国硅谷知名风险投资公司纪源资本（GGV Capital）宣布剥离其在中国的业务。

据路透社报道，纪源资本星期四（9月21日）称，由于美国公司面临对中国技术投资的政治压力，公司将业务一分为二，一个专注于亚洲，另一个专注于美国。

根据声明，纪源资本的美国业务将主要投资北美、拉丁美洲、以色列、欧洲和美印跨境交易；分拆出来的亚洲业务总部位于新加坡，将投资于中国、东南亚和南亚，分拆预计将于明年第一季度完成。

声明称：“过去十年，投资格局发生了巨大变化，运营环境变得高度复杂。面对这些新现实，纪源资本也在不断发展。”

这是今年来又一个美国风投宣布分拆其中国业务。红杉资本今年6月也宣布将其在中国、印度和东南亚的业务拆分为两家独立公司，两家公司将采用自己的品牌。

据《华尔街日报》报道，纪源资本是7月接受美国国会委员会审查的公司之一，该委员会旨在调查美国公司向中国科技公司提供资金的情况。 金沙江创投（GSR Ventures）、华登国际（Walden International）和高通创投（Qualcomm Ventures）也在接受审查的名单之列。

纪源资本管理着约90亿美元（123亿新元）的资产，是最早在2005年投资中国的美国风投公司之一，曾投资过阿里巴巴、字节跳动和滴滴等公司。

另类投资研究机构Preqin数据显示，纪源资本今年上半年仅筹集了55亿美元融资，与2021年同期276亿美元的峰值相去甚远。