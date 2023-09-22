传高通上海办公室大规模裁员 高通：说法夸大其词

针对网传消息称美国半导体巨头高通上海公司将大规模裁员一事，高通回应称，公司调整措施中包括裁员，但所谓“大规模裁员”“撤离上海”等说法夸大其词。

综合第一财经和澎拜新闻报道，有网民本周在社交媒体上发文称，高通上海研发部门将大面积裁员，仅留下人事部门和一些其他人员，后续还会陆续裁员。

对此，高通公司星期四（9月21日）回应称，高通在第三季度财报电话会议上提出，鉴于宏观经济和需求环境的持续不确定性，公司预计将进一步采取调整措施，以实现对重要增长机遇和业务多元化的持续投资。

高通说，虽然相应计划还在制定中，但预计主要措施将包括裁员，不过市场所传的“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等说法夸大其词。

高通还称，预计与裁员等措施相关的行动将产生大量额外的调整费用，而其中很大一部分预计将发生在2023财年第四季度。

资料显示，高通中国在北京和上海均设有研发中心。企查查信息显示，高通上海成立于2010年，经营范围包括区域网络芯片，有线、无线通信终端芯片及其软件的测试及维护等，目前公司参保员工有393人。

高通8月发布的第三财季财报显示，高通第三季营收84.51亿美元（约115亿新元），同比下滑23%，净利润也同比下滑52%。财报称，高通业绩下滑的主要原因是全球智能手机出货量持续下行，导致其核心业务手机芯片的营收出现了大幅下滑。

根据财报，高通2022财年在中国市场营收达281亿美元，占总营收的64%；小米、OPPO、华为、Vivo、荣耀等中国手机厂商，以及大部分新能源汽车厂商，都是高通的客户。

美国进一步收紧对华芯片出口制裁，加上华为回归发布新的麒麟系列芯片，预计都将影响高通未来的出货量。天风国际分析师郭明錤此前分析，预计华为在2024年将完全采用麒麟9000S芯片，意味着高通明年芯片出货量将减少5000万至6000万个。