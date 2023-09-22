深证成指跌破10000点大关 创逾三年来新低

作为A股市场重要基准指数之一的深证成指过去一周持续走低，星期四（9月21日）已跌破10000点大关，创2020年4月以来新低。

综合证券时报网、中新经纬消息，星期四收盘时，沪指下跌0.77%报3084.7点，逼近前期低点；深证成指下跌0.9%报9981.67点，跌破10000点大关，创3年多新低；创业板指下跌0.99%报1967.61点，跌破2000点大关。两市合计成交5790亿元（人民币，下同，1101亿新元）。

公募基金等买方机构认为，北向资金流出、市场缺乏主线、国庆节前机构减仓避险等，均是导致市场近期下跌的主要原因。

一名基金经理分析，成交额下跌或与小长假前资金无心恋战有关，这种现象在A股市场也较为常见。通联数据显示，2022年十一假期前最后一天，两市成交额仅为5590.82亿元，同样创下全年最低纪录。

据红星资本局整理，深成指自2007年4月13日首次突破万点大关以来，已整体经历了5轮较为激烈的上涨行情，但多呈现牛短熊长趋势。

深成指上一次跌破10000点是2018年6月，最低跌至7011点，直到2019年12月底才重新进入最近一轮较为明显的上涨行情。

星石投资首席研究官告诉中新经纬，从“政策底”到“市场底”需要时间，此前推出的一揽子政策对经济动能的恢复有积极作用，但对于股市并非直接作用，市场需要对经济动能的恢复进行观察。