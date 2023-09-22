侯友宜结束访美返台：此行加深台美友谊

国民党总统候选人侯友宜星期五（9月22日）结束访美行程返回台湾，在机场发表谈话时称，他此行受到美方的重视，也加深了台美友谊。

综合台湾中央社、联合报等报道，侯友宜结束八天访美行程，于星期五（9月22日）凌晨4时许抵达桃园机场。他在入境时受到支持者接机欢迎，并在大厅发表谈话，感谢美方协助，称这也凸显美方对他此行的重视，更加深台美之间的友谊。

侯友宜介绍，他此行会晤了16名美国参、众议员，以及纽约市长亚当斯（Eric Adams），并拜会美国在台协会（AIT）总部与主席罗森柏格见面。此外，他也参加华盛顿的四场智库座谈，与专家们面对面讨论两岸、国际、外交、国防等议题。

侯友宜说，会晤过程中，不管是美国国会议员还是智库学者、媒体、前政府官员等，都同样关心一个最重要的问题，就是面对台海不稳定的局势，台湾如何应对、如何避免战争、确保和平。

侯友宜说，他清楚地表达，对内“坚定捍卫中华民国主权独立和自由民主制度”，同时也要用和平的方式解决两岸的歧异；对外，要用稳健务实来面对多元变化的挑战。

他也强调，自己提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)，用负责的态度让台湾能和平、稳定，尤其是用实力确保和平、用交流增进理解，也让美国充分了解他对美、中、台以及对国际、外交、两岸相关事务的负责态度。

侯友宜也感谢了美国各地侨胞在此行中给他的支持、力量和感动，并指团结台湾人民的力量是最重要的，要赢回清廉、公平、正义的台湾，让台湾永续、繁荣、安定。