JPEX发公告提供紧急提币方法

加密货币交易平台JPEX在被点名无牌经营，并被电信商封锁JPEX手机应用程序服务后，星期五（9月22日）用户发通告，告知用户紧急提币方法。

据星岛网消息，JPEX星期五凌晨向用户发公告称，由于遭电信商封锁，用香港电话登记注册的用户已无法收取短信验证码。

JPEX在公告中向客户提供紧急提币方法，在输入短信验证码时，以用户登记的电话号码最后六个数字代替，即如果用户登记提币电话号码为1234 5678 ，在输入验证码时以345678作为提币验证码。

JPEX还在公告中提醒使用香港电话注册的用户，立即将帐户绑定电子邮箱，以确保资产安全。

公告最后向用户派说，平台正设法解决问题，并称虽然此刻正面临巨大挑战并不断受到香港证监会阻挠，但“绝对会遵守承诺，并坚守岗位”。

据JPEX官网介绍，该公司成立于2020年7月，是一间“持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台”，并称已获得美国、加拿大和澳大利亚的相关金融证照。

2022年7月，负责金融执法工作的香港证监会将JPEX两家关联公司列入“无牌公司及可疑网站名单”。今年7月有网民宣称有用户提出资金未果，之后引发关于JPEX崩盘的传言。

香港警方目前已经拘捕至少11人，当中包括网红林作、YouTuber“陈怡”及“朱公子”。港媒引述消息指，知名艺人张智霖星期四（9月21日）早上到湾仔警察总部协助调查。