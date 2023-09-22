台行政院长：愿为进口蛋专案疏失引发社会纷扰致歉

台湾进口蛋争议持续延烧，行政院长陈建仁星期五（9月22日）称，进口蛋专案是必要的，但政策疏失对社会造成的纷扰，他愿意向社会表达歉意。

据台湾中央社报道，台湾立法院星期五邀请陈建仁就进口蛋专案进行报告。陈建仁在会前受访时说，禽流感疫情蔓延，加上俄乌战争引起原物料价格上涨，造成台湾鸡蛋供应大幅减少，因此鸡蛋专案进口措施目的是要补足缺口、保障蛋农权益。

他称：“过程中，政策已经达到目标，显示专案进口政策是必要的。”

但陈建仁也坦言，这是政府首次大规模、紧急从海外进口鸡蛋，过程中难免有所疏失而造成社会纷扰，他愿意在这里向社会大众和所有民众表达歉意。

陈建仁称，政府会好好聆听社会大众的建议，也一定会改善未来所有专案进口鸡蛋措施，确保每个民众都能看得到、买得起且吃得安心。

他说，政府也会和所有立委好好沟通、请益，并表达政府在各方面的改革精进措施，相信之后鸡蛋的供应与蛋价会更加平稳，食安也能得到确切保障。

陈建仁在立法院进行书面报告时也为专案进行辩护，称专案进口鸡蛋政策已确实达到调度稳定市场及保障蛋农生计等效益，效益远大于支出，立委提出相关问题“我们已听到了”，将检讨改进并持续精进。

为了填补鸡蛋短缺，台湾农业部今年初启动进口鸡蛋专案，从巴西、马来西亚等地进口超过1亿颗鸡蛋，但随后引爆一连串争议，引起社会哗然。

首先从巴西进口的一批鸡蛋在8月份被检验出禁止使用的动物抗生素，9月在市面贩售的进口蛋再被发现进口时间为5月30日，有效日期却标为10月5日，长达四个月的保鲜期；另一方面，进口巴西蛋的厂商“超思”被爆出注册资本额仅50万元（新台币，约2万1200新元），却受农业部上亿补贴，从巴西进口了8814万个鸡蛋，被质疑存在政商勾结。

虽然台湾前农业部长陈吉仲已为事件负责宣布请辞，但一连串的乱象被认为仍将冲击民进党总统参选人赖清德的选情。台湾民意基金会星期五释出的民调显示，约56.7%的台湾民众不满意陈吉仲处理缺蛋危机的反应，只有20.6%的民众满意。

民调分析，这显示台湾民众对蔡政府进口蛋专案所引发问题的反弹和反感是强烈、全面性的，已达到民意海啸的程度，就一般公共政策而言相当罕见。