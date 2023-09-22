李强调研专精特新企业 强调推进科技自立自强

中国国务院总理李强在北京调研专精特新企业发展情况时强调，要支持企业聚力科技创新，深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。

专精特新企业指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。据新华社报道，李强星期四（9月21日）在北京调研了三家专精特新企业，包括医疗科技领域的北京长木谷医疗科技股份有限公司、协议芯片及通信和控制系统领域的北京国科天迅科技股份有限公司，以及集成电路创新发展企业北京华卓精科科技股份有限公司。

李强在调研时强调，希望企业围绕国家重大需求，在前沿科技攻关上取得更大成果，并必须把一些关键技术、关键环节建立在能够独立自主的基础上，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。

他在座谈交流时指出，中国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。专精特新企业的快速发展，充分体现了中国经济的强大韧性和活力。他也说，对专精特新企业来说，创新是灵魂所在。希望企业大力推动科技创新，坚持走精耕细作之路，不断向高端化智能化绿色化转型，向产业链创新链价值链高端攀升。

李强也强调，要进一步完善全要素的资源保障体系、全生命周期的服务管理体系和梯度成长的培育体系，针对企业在融资支持、税收优惠、准入门槛、产权保护、人才培养等方面的诉求，推出更加精准有效的政策，提供更加及时便利的服务。