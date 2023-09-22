韩国寻求重启中日韩峰会 称不会影响与美国的关系

韩国驻日本大使尹德敏表示，中日韩三国峰会料将在今年内举行，正在就此事展开高级别会谈，这不会影响与美国之间的关系。

据彭博社星期五（9月22日）报道，尹德敏受访时称，相关磋商进展顺利。他说，可能有“戴维营效应”，促使中国与邻国接触，并表示与北京举行峰会不会影响韩美关系。

美国总统拜登今年8月与韩国和日本领导人在戴维营举行峰会，中国外交部发言人曾回应这是蓄意挑拨中国与周边国家关系，并表示强烈不满和坚决反对。

中日韩三国领导人峰会于2008年12月首次启动，共举行过八次，最后一次会议于2019年12月在中国成都举行，之后因冠病大流行、日韩围绕二战强征劳工受害者赔偿问题产生矛盾等原因停摆至今。

据韩联社报道，韩国外交部官员今年8月曾表示，为争取年内举行三国领导人峰会，韩国正与有关各方就恢复高级别会议等三边协商机制进行协调。

尹德敏说，日本和韩国之间的关系发展迅速，现在的环境局势是中国过去10年左右未曾经历过的，“如果邻国合作并且和谐相处，而不是像现在这样相互对抗，将有利于地区稳定”。

他还说：“我们仍然非常依赖中国，但迁出中国的公司数量惊人。”尹德敏认为，韩国不能完全放弃中国市场，但总的来说中国市场不会持续开放，因此未来几年对韩国半导体公司来说是一个非常重要的时期。