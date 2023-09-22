香港艺人庄思敏涉JPEX案协助调查

继香港知名艺人张智霖后，女艺人庄思敏也被卷入虚拟资产交易平台JPEX涉无牌运营案中。庄思敏星期四（9月22日）晚上到湾仔警察总部协助调查。

综合《星岛日报》、香港中通社、香港01报道，庄思敏星期四晚从马来西亚飞抵香港后，就前往湾仔执法部门协助调查，直到凌晨3时40分才获准离开。

庄思敏说，她是主动预约协助调查，向警方交代了整件事情，其他则不方便透露，交给律师处理。她也强调，自己不认识案件被捕人士，也不会召开记者会解释事件。

JPEX早前被香港证监会点名涉嫌无牌运营，至今已有11人被捕，其中包括网红林作、YouTuber“陈怡”及“朱公子”，不排除有更多人被捕。截至星期四下午5时，香港警方共接获2197名受害者报案，涉案金额约13.7亿港元（约2.39亿新元）。

《星岛日报》报道称，JPEX曾邀请张智霖、林作、庄思敏等艺人或网红大力宣传，其中被JPEX形容是“香港区品牌大使”的张智霖星期四（21日）早上也到湾仔警察总部协助调查，引发关注。

张智霖星期四晚在微博发表所属经纪公司声明，称自己去年3月通过广告代理公司为JPEX拍摄广告片和平面广告，但在得知JPEX被香港证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”后，同年9月就已终止合作协定。

张智霖说，近日还发现到网络上流传其肖像被JPEX未经授权使用，对此将保留一切法律追究权利。