任正非：美国先进文化还是要学习 从未说过打倒美国

中国通讯设备巨头创办人任正非说，面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难但也会越来越兴盛。他还称，从来没说过要打倒美国，美国的先进文化还是要学习的。

南开大学新闻与传播学院院长、《科技日报》原总编辑刘亚东今年7月7日曾在华为深圳坂田总部的一间咖啡厅与任正非对话。多家中国媒体星期四（9月21日）晚公开了两人的对话全文。

任正非在对话中说，如果中国将来建立自己的标准体系，那这个标准体系肯定要比美国的好。美国的标准从1970年代就开始建立，至今已50多年。相反，中国这几年才订立标准，“为什么还要照着它（美国）那个标准做呢？”，中国直接订立比美国好的标准，“除了中国用，全世界都会用啊”。

任正非认为，中国目前在信息化的一些领域已领先于西方国家，“我们坐在‘高铁’上了，他们若果还坐在‘马车’上，他们要落后的”。但他也坦言，从长远看，中国国家发展还是要解决教育问题，要解决教育问题，就得先克服网络障碍。

他认为，中国的信息化还需要加速，并提议进一步改善中、小学的办学条件，把中国北京、上海好中学的课程开放给云南、西藏、新疆的学校上；同时中国政府也提供补贴让边疆地区学校免费使用网络，只要把西部教育质量提高了，“那我们这个民族三五十年就振兴了”，一些社会问题也就解决了。

谈到美国时，任正非说，美国的先进文化中国还是要学习的，“我们从来没有说‘打倒美国’”。他认为，中国需要借镜美国的教育模式，如“很多西方名校都没有教材，像麻省理工学院就没有教材。老师上来写一通，另一个老师上来写一通把前面的批判一通，再上来一个又把前面的批判一通”。当学生自己做作业时，老师只要认为学生的思路正确就好了，不需要结论，因为老师自己也没有结论。

他说，中国应该学习别人的长处，要创造出国家的价值观。“这个世界上就一个乔布斯啊，那我们中国有没有乔布斯？应该是有的啊，很多聪明的小孩子都很厉害的”。他认为，美国还是有很多吸引人才的土壤，中国也要有这种土壤来吸引高层次人才。

任正非说，国家要重视那些不能直接创造价值的人，要让他过体面的生活。“没有体面生活，谁都不会去做（创新），那只能跟着美国屁股后面去跑，这个国家永远都不可能领先世界。”

他认为，人才培养应实行双轨制。每个人都有自学的能力，但还需要接受良好教育；“自培”和“他培”要结合，对于人才的成长，环境和土壤当然重要，“如果东北部的黑土地更适合郁金香生长，那你为什么一定要在戈壁上种植它？”