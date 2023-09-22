穆迪将金茂和万科列入降级观察名单

继上周将中国房地产行业前景调低至“负面”后，国际信评机构穆迪星期四(9月21日)宣布，将中国金茂和万科企业两家地产开发商列入降级观察名单。

据彭博社报道，目前万科和金茂的发行人评级均处在中等水平的“Baa”级，其中万科为“Baa1”，金茂为“Baa3”，已是中国房企中评级较高的两家。

穆迪指出，在中国房地产市场复苏前景不明朗的情况下，金茂和万科恢复被削弱的信用指标和财务状况的能力存在高度不确定性，故将他们的评级列入观察名单。

同时，穆迪星期四还将其他七家中国建筑商的评级展望下调至负面，这些企业分别是华润置地有限公司、中国海外发展有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、越秀地产股份有限公司、保利发展控股集团有限公司、深业集团有限公司和绿城中国控股有限公司。

中国房地产销售在过去几个月中仍不见起色，包括碧桂园和远洋集团在内的头部房企面临债务风险也拖累了市场恢复。穆迪9月14日将对中国房地产行业展望由“稳定”下调至“负面”，原因是经济增长前景疲软，尽管政府采取了支持措施，但购房者担心项目无法按时完工和交付，抑制房地产销售。

中国国家统计局上周公布的数据显示，8月中国新房价格加速下跌，而多项楼市松绑政策虽然带动本月初出现购房高峰，但其影响可否持续尚不明确。