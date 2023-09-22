乐视网被判赔偿20亿元人民币 贾跃亭承担连带赔偿责任

乐视网案一审判决出炉，乐视网被判赔偿投资者20.4亿元（人民币，下同，约3.8亿新元），乐视集团创始人贾跃亭承担连带赔偿责任。

综合中国证券网、新浪财经等报道，北京金融法院星期五（9月22日）披露对乐视网案的一审判决：乐视网对原告的损失承担全部赔偿责任，公司应在10日内向原告投资者支付支付投资差额损失、佣金、印花税等赔偿款共计近20.4亿元。

被告贾跃亭发挥了组织、决策、指挥乐视网及有关人员参与造假的作用，对于虚假陈述行为的发生存在故意，就原告投资者的损失与被告乐视网承担连带赔偿责任。

在中介机构方面，被告平安证券就原告投资者的损失在10%的范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任；提供审计的安达会计师事务所等也与乐视网承担一定比例的连带赔偿责任。

山西证券2022年1月发布公告，称公司控股子公司中德证券收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为证券虚假陈述责任纠纷。

据公告，上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等2000名原告向乐视网等21名被告提起民事诉讼，要求乐视网赔偿因其虚假陈述行为造成的投资损失共计45.71亿元，要求其他20名被告承担连带赔偿责任。

资料显示，乐视网2010年8月登陆创业板，2015年市值一度超过1700亿元，成为当时创业板市值最高的上市公司。2016年末，乐视网资金链问题集中爆发，并陷入债务危机。贾跃亭2017年7月出走美国，至今未归。

因乐视网及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，中国证监会2019年4月宣布对乐视网及贾跃亭立案调查。2020年7月21日，乐视网被摘牌，终止上市交易，乐视网股价当日收报0.18元。

中国证监会2021年4月对乐视网、贾跃亭等15名责任主体作出行政处罚，其中对乐视网合计罚款2.4亿余元，对贾跃亭罚款2.41亿余元。