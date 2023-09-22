菲律宾寻求法律途径起诉中国破坏菲海域珊瑚礁

菲律宾政府正考虑寻求法律途径起诉中国破坏菲律宾专属经济区内的珊瑚礁，北京则抨击这一举动，形容这是一场“政治闹剧”。

据路透社报道，菲律宾外交部星期四（9月21日）晚上说，马尼拉正等待各部门对南沙群岛易洛魁礁（中国称“鲎藤礁”）环境破坏程度的评估，并将由菲律宾副检察长格瓦拉（Menardo Guevarra）牵头这一行动。

格瓦拉星期五（22日）说，菲律宾正研究向海牙仲裁法院提起第二次法律诉讼的可能性，并将报告和建议呈交菲律宾外交部和总统小马可斯。“这不仅是由于所谓的珊瑚礁破坏，也是基于其他事件和西菲律宾海的整体局势。”

菲律宾2013年也曾起诉中国的渔船在图巴塔哈群礁破坏了3902平方米的珊瑚。

菲律宾外交部在一份声明中说，外交部随时准备为这一行动做出努力，进入菲律宾专属经济区和海洋区域的国家同样有义务保护和维护海洋环境。

对此，中国外交部发言人毛宁星期四在例行记者会上说，菲律宾的指控子虚乌有，毫无根据，并敦促菲律宾有关方面不要利用“虚构的信息编排政治闹剧”。

毛宁称，如果菲律宾真的关心南中国海的生态环境，就应当尽快拖走在仁爱礁非法“坐滩”的军舰，停止向海洋排放污水，防止持续生锈的军舰对海洋造成不可逆转的损害。

中国和菲律宾今年以来多次就南中国海争议交锋。今年8月，中国海警船在具争议的南中国海一带对菲律宾船只发射水炮。菲船只当时正准备为驻扎在仁爱礁一艘坐滩军舰的军事人员运送物资。

中方称中国船只的行动符合国际规则，指责菲律宾举动挑衅；菲律宾则谴责中国行为是“非法”和“危险”的，并一度召见中国驻菲大使并向中国发出外交照会。