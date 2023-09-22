中国将控制全球一半氢电解槽产能

国际能源署发布的一份报告称，到2023年底，中国已经装置的低碳制氢电解槽产能将达到全球产能的一半。

据法新社报道，国际能源署星期五（9月22日）发布报告称，由于通货膨胀导致新项目放缓，但中国在电解槽部署方面处于领先地位，到2023年底将控制全球制氢电解槽产能的一半。

虽然起步较晚，但近年来中国电解槽装机产能大幅增长，预计将达到占全球产能一半的1.2吉瓦（12亿瓦）；而2020年中国电解槽产能仅占全球产能的10%。

电解槽是用于工业分离水分子中的氢和氧的设备，其可使用通过太阳能、风能或核能等可再生能源获得的电力。随着绿色能源转型的进行，电解槽正在取代传统的工业氢气生产方法。

国际能源署表示，只要所有已宣布的项目得到实施，到2030年低碳氢的产量将达到3800万吨。

但通货膨胀导致设备成本上升，国际能源署在报告中称，一些项目已将其初始成本估算上调了50%。这让国际能源署担心，全球范围内绿氢取代传统灰氢的速度太慢。

国际能源署指，低碳氢2022年在全球需求中的占比不到1%，意味着使用氢气造成了相当于9亿吨二氧化碳的排放。

国际能源署称，低碳氢的使用仍远未达到实现气候目标所需的水平。该机构同时呼吁加强国际合作、避免市场分裂。