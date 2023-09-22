解振华：完全淘汰化石燃料不实际

中国气候变化事务特使解振华称，完全淘汰化石燃料并不实际，化石燃料仍须持续在维护全球能源安全方面发挥重要作用。

解振华星期四（9月21日）在北京一场论坛上向各国大使作出上述表述，路透社查阅了解振华演讲稿和会议视频记录后，报道了这则信息。

第28届联合国气候变化大会（COP28）将于今年11月在迪拜举行。联合国下属的全球盘点（Global Stocktake）称，全球未来10年内需要额外减少200亿吨二氧化碳，才能将全球升温控制在1.5摄氏度以下。不少组织希望此次COP28能制定明确的目标，终结煤炭和石油的使用。

据报道，解振华在论坛上说，可再生能源的断续发展以及能源储存等关键技术的不成熟，意味着世界各国仍须继续依赖化石燃料来保障经济增长，“完全淘汰化石燃料能源是不现实的”。

不过，解振华也说，只要能考虑到各国不同的经济状况，中国对设定可再生能源目标持开放态度。

他还表示，他对美国总统气候特使克里提出的承诺表示欢迎。克里曾承诺，将为发展中国家提供总额1000亿美元（约1365亿新元）的气候融资支持，协助他们适应气候变化。但解振华形容，这1000亿美元的支持微不足道。

解振华还警告，能源保护主义可能使太阳能电池板价格上涨20%至25%，进一步阻碍能源转型，并呼吁各国不要将新能源合作政治化。

解振华也重申了中国对欧盟碳边界调节机制（CBAM）的反对立场。欧洲议会和欧洲理事会去年12月达成一项临时协议，计划从2026年起向中国和其他地方进口的商品征收碳关税。