三名来自中印争议地区印度运动员据报无法参加杭州亚运会

印度媒体报道称，三名来自印控中印争议地区的印度运动员，因为无法下载参赛证，未能随队一同前往杭州参加亚运会。

综合法新社和《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报道，这三名女性武术运动员来自阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称藏南地区）。她们三人此前已获得杭州亚组委批准参加亚运会，但是由于无法下载相当于中国签证的参赛证，她们未能和其余10名队友及教练一起在星期三（9月20日）登机前往中国。

这三名运动员此前就曾被中国区别对待。她们申请参加今年7月成都举行的世界大学生运动会时，中国官方向她们发放了与队友不同的特殊“另纸签证”。这类签证不会在入境中国时留下认可记录，即代表中国不认同印度对阿鲁纳恰尔邦的主权。

此举当时引发了印度强烈反对，印度武术队紧急退出比赛以示抗议，印度外交部则斥责这是“不可接受的”。

目前，杭州亚运会主办方、印度奥林匹克协会和印度外交部均未回应此事。印度媒体引述知情人士称，此次亚运会的情况比上次复杂，并称预计官方将于星期六（9月23日）做出回应。

另有知情人士透露，行程受阻的三名运动员仍希望能在9月24日武术比赛开赛前寻求解决方案，以便能完成比赛。据悉，她们已向印度内阁部长基伦·里吉朱（Kiren Rijiju）寻求帮助，要求他调查此事。

一位知情的武术教练告诉印度媒体，如果不能参赛，对这三名运动员来说将是失去毕生难得的机会。“她们已经请求里吉朱先生，印度应该提出强烈抗议，如果不允许她们旅行，必要时可以抵制开幕式以示抗议。”

阿鲁纳恰尔邦与西藏隔喜马拉雅山相望，中印两国都宣称对这一地区拥有主权。新德里坚称，该邦过去是、将来也永远是“印度不可分割的一部分”，并强烈抗议中国在此前发布的新版地图中将这一地区划为中国领土；今年3月，中国则没有出席印度在阿鲁纳恰尔邦主办的G20边会，以示抗议。