苹果iPhone15正式发售首日 中国门店依旧排长队

在中国政府人员据传限用苹果手机和华为重回手机市场的背景下，苹果iPhone 15发售首日，中国多地苹果门店依旧排起长队。

综合路透社、界面新闻报道，苹果iPhone15系列手机星期五（9月22日）正式发售，上海南京东路的苹果门店凌晨5时起就开始排队，北京三里屯苹果零售店上午10时队伍已经从一楼排到了二楼区域。

一名消费者凌晨1时就抵达北京三里屯苹果零售店开始排队，只为成为第一个走进门店的人。

苹果零售业务高级副总裁奥布莱恩（Deirdre O’Brien）同样来到三里屯门店，并告诉界面新闻记者：“可能没有哪个国家会像中国这样，对我们的新产品如此兴奋。”

奥布莱恩还说，公司接下来会继续寻找能够与中国消费者建立联系的绝佳机会，今年晚些时候将在浙江温州开一家新店。

苹果目前在大中华区共设有55家零售门店，其中上海设有七家苹果零售店，香港开设六家，北京开设了五家，是中国拥有门店数最多的三座城市。

在今年苹果推出iPhone 15系列之前，华为本月初率先发布Mate 60系列手机，重回高端手机市场。市场上出现抢购华为手机热潮，Mate 60在香港售价甚至被炒至一部近万港元（约1747新元）。

与此同时，《华尔街日报》本月引述知情人士报道，中国已要求中央政府机构的官员不得在工作中使用苹果手机。

在政府官员限用苹果手机和华为手机回归的双重压力下，苹果公司股价一度下跌，创下8月以来的最大跌幅。

尽管如此，上周苹果手机预售开启后，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max均在一分钟内售罄，苹果官网还是出现了短暂的页面滞缓，部分机型的发货周期来到了11月底。