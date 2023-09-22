解放军报：交友不慎是个别领导干部落马重要原因

中共中央军委机关报《解放军报》星期五（9月22日）发文，强调交友不慎是个别领导干部落马的重要原因。

这篇题目为《净化社交圈生活圈朋友圈》的文章强调，对领导干部来说，别人越关心，自己越需要小心；别人越尊重，自己越需要自重。

文章称，从近年来查处的腐败案件看，很多“围猎”行为披着人情往来的外衣，打着老乡、同学、战友等旗号，像温水煮青蛙，不知不觉使朋友圈变成了“包围圈”，让小圈子织成了大圈套，交友不慎是个别领导干部落马的重要原因，“正所谓，‘一生之成败，皆关乎朋友之贤否’”。

文章说，中央军委主席习近平在谈到领导干部要加强自我约束时，曾引用《西游记》中的故事形象地说：“孙悟空把唐僧放在那，用金箍棒划一个圈，妖魔鬼怪就进不来了。自己要给自己划一个圈。”

文章称：“这对领导干部净化社交圈、生活圈、朋友圈具有很强的启示意义。远离危险与诱惑，最管用的办法就是进行‘物理隔绝’，千万不要高估自己的定力、迷信自己的能力，能不参加的活动就不要参加，能不赴约的饭局就不要赴约。”

文章强调，必要的人际交往不可避免，但交往必须有原则、有规矩。尤其对于领导干部来说，手中的权力一旦被别有用心之人盯上，就容易发生以权谋私、权钱交易等问题。

文章指出，中央军委政治工作部、纪律检查委员会印发《军队领导干部社会交往行为规范》，强调军队领导干部加强党性修养，强化自我约束，不断净化社交圈、生活圈、朋友圈，自觉做到交往有原则、有界限、有规矩。这要求各级领导干部必须牢牢守住交往关，自觉纯洁交往、健康交往、文明交往，构建清爽干净的人际关系。

作者强调，军人因身份特殊，不管是对内交往还是对外交往，应该多与正能量的人交往，才能立起军人的好形象；多与钻研打仗的人交友，才能更好地聚焦主责主业。

文章称，各级领导干部应时刻绷紧纪律和规矩这根弦，踏踏实实干事，清清爽爽交往，管好自己的嘴，不该吃的饭不吃；管好自己的手，不该拿的东西不拿；管好自己的腿，不该去的地方不去。应坚决摈弃“择利而交”的功利化交往、“择权而交”的实用化交往、“择富而交”的庸俗化交往，谨防亲戚朋友的“叙谈叙谈”、同窗故旧的“走动走动”、远亲近邻的“联络联络”，“真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、经济上的干净人、生活上的正派人”。