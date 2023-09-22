港府：红山半岛涉嫌违建独立屋或达70栋

港岛大潭豪宅屋苑“红山半岛”发生大面积山泥倾泻，揭露出多家独立屋涉嫌违建。港府发言人通报，怀疑有70家独立屋涉嫌违建，约40家独立屋涉嫌占用政府用地。

据香港《星岛日报》报道，港府发言人说，港府星期五（9月22日）已向四栋早前被爆出违建的独立屋发出清拆令和停止占用土地通知，要求屋主委任注册建筑人员向港府提交修缮建议书和建筑图则，并在命令发出首日（即星期五）算起的150天内完成修复工程。

针对无合理辩解而没有遵从清拆令的业主，屋宇署会提出检控，一经定罪，最高可处罚款20万港元（约3万4900新元）及监禁一年，罪行每持续多一天，另处罚款2万港元；如果业主既没有合理辩解、也没有按照地政总署通知拆除违建物或占用政府土地者，地政总署会提出检控，一经定罪，首次定罪的最高罚款额为50万港元及监禁六个月，罪行每持续多一天，另处罚款5万港元。

港府发言人说，红山半岛上沿着海岸兴建的85栋独立屋中，发现约70栋独立屋怀疑有违建物，约40栋疑似有占用政府土地的情况。香港屋宇署及地政总署星期五已展开联合行动，分批巡查涉嫌违规的独立屋。

发言人称，执法当局仍在搜集和整理证据，不排除在咨询法律意见后对涉案的业主、参与违建工程的专业人士和承建商等采取进一步检控行动。

香港本月初降下1884年以来的最强暴雨，连夜的强降雨导致红山半岛山泥倾泻，四家临海兴建的独立屋因此被发现未经政府同意，在政府用地上建设违建物。