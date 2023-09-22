中国据报或放宽外资对部分A股持股上限

中国官方加大吸引外资力度之际，有知情人士透露，监管部门正在考虑提高境外投资者对部分行业上市公司A股持股比例上限。

彭博社星期五（9月22日）引述匿名知情人士称，这一政策建议旨在继续开放和活跃资本市场，但现在仍处在初步考虑阶段，具体会涉及哪些行业，以及在哪些方面会设置新的上限等细节，目前尚无定论。

中国目前要求，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%；单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。

报道分析，虽然目前投资者对中国经济状况感到担忧，初期外资持股可能会比较缓慢，但在短期内放宽外资持股限制，也会降低资本突然涌入引发市场波动的风险。

中国证监会和国家外汇管理局均没有回应彭博社的置评请求。

中国疫后经济复苏不及预期，加之房地产行业持续面临危机，让许多投资者都在撤离中国。上个月，外国投资者抛售了创纪录的120亿美元（约164亿新元）的A股股票；截至今年6月，外资持有的中国股票和债务总额也较2021年12月的峰值，减少了1.37万亿元人民币（约2560亿新元），降幅达17%。

中国A股也是今年全球表现最差的股市之一，中国官方为了安抚投资者情绪，也出台了一系列措施提振股市，包括降低股票交易印花税等，但收效甚微。