山东蓝翔教育科技集团注销

天眼查显示，中国山东蓝翔教育科技集团有限公司经营状态已变更为注销。

综合澎湃新闻、中国新闻周刊报道，东蓝翔教育科技集团经营状态星期一（9月18日）从存续变更为注销。

公开信息显示，蓝翔教育科技集团成立于2021年4月，法定代表人、执行董事为山东蓝翔技师学院院长荣兰祥，注册资本2500万人民币（474万新元），经营范围含教育咨询服务、企业总部管理、以自有资金从事投资活动等，由荣兰祥、张秋霞、荣小龙共同持股。

蓝翔教育科技集团因未按规定期限公示年度报告，于今年7月被济南市天桥区市场监督管理局列入经营异常名录。这是该公司连续两年被列入经营异常名录。

但今年7月24日蓝翔技师学院工作人员告诉九派新闻，并不了解学校被列入经营异常名录一事，并称学院经营正常，招生仍在进行中。

蓝翔技师学院成立于1984年，由荣兰祥和其妻子孔素英共同创办，因大批涌入城市的农村人口急需培训而发展壮大。

2006年因为知名演员唐国强代言，以及“挖掘机学校哪家强，中国山东找蓝翔”的广告语，蓝翔成了“技校”和“挖掘机”的代名词。到了2014年，蓝翔技校已拥有五个校区，规模超过3万人。

但荣兰祥和孔素英因2013年离婚时财产分割出现争议，引发了2014年9月的“跨省百人群殴”事件，公司陷入长达10年的内斗。据《中国企业家》杂志报道，近九年蓝翔规模几乎未扩张。