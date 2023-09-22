台国防部称军方监控福建大埕湾附近地面部队动态

台湾国防部星期四（9月21日）公布，台湾军方监控中国大陆远程火箭炮、火箭军，以及福建大埕湾附近地面部队动态。台湾国防部长邱国正回应时说，台湾方面初步研判，这是中国大陆方面进行的联合军演。

台湾国防部21日在官网发布新闻稿称，他们从当天上午起，陆续侦察到中国大陆的歼-10、歼-16、苏恺-30、空警-500、运-9及无人机等各型机逾20架次出海活动，部分机型逾越台湾海峡中线及其延伸线，进入台湾防空识别区西南及东南空域，配合舰船执行战备警巡。

国防部也说，台湾军方运用联合情监侦手段严密掌握，并同步监控大陆军方的远火、火箭军，以及福建大埕湾附近地面部队动态，统筹运用任务机、舰及岸置导弹系统适切应处。

台湾《联合报》报道，台湾军方缺乏获得远程地面机动目标的能力。国防部过去鲜少即时且公开指明大陆军方的陆地部队动态，而且这是国防部第二次点名大陆军方的地面部队动态，并首度进一步披露大陆地面部队位置，展示监侦能力意涵浓厚，“研判是透过友盟情报合作取得即时情报”。

台湾国防部曾在17日发布与中国大陆远海长航任务有关的新闻稿时说，台湾军方监控大陆军方的防空、远火等部队动态。

《自由时报》报道，大埕湾位于福建和广东交界处，距离澎湖约235公里，距台湾本岛西部将近300公里，离东沙岛则约315公里。

综合《自由时报》和台湾中央广播电台报道，台湾国防部长邱国正星期五（22日）在立法院接受媒体联访时，被问及为何特别揭露监控大埕湾。

邱国正回应时说，“最近敌情满异常的”，国防部除了监控之外，也适切地发布。“我们研判初步到9月他们是做联合军演，包含陆海空、两栖、陆行，我们都在掌握中。”