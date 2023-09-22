连胜文首次前往湖南 与国台办主任宋涛会面

国民党副主席、台湾前副总统连战之子连胜文首次前往中国大陆湖南省，参加湘台经贸交流合作会，并与中国大陆国台办主任宋涛会面。

据台湾“ETtoday新闻云”报道，连胜文星期五（9月22日）出席了在湖南长沙举办的湘台经贸合作交流会。他在致辞中说，他认为湖南与台湾之间，无论是在传统制造业，农业、工业还是高新技术产业方面，都存在合作及发展的机会，“现在两岸之间最重要的大事就是要把经济搞好。”

连胜文在交流会期间也与宋涛会面，并感谢了宋涛及的大陆国台办对他此行的协助与照顾。连胜文说：“我在此第一要务也是必须代表我的父亲（连战），来转达他对习总书记（习近平），还有很多在大陆这边的老朋友的感谢，谢谢大家对他的关心。”

连胜文说，这次通过国台办的协助，让他完成了一些个人的愿望，“第一次到湖南，这是中国历史上非常重要的地方。”

另据新华社报道，宋涛在与连胜文会面时说，中国大陆将同国民党等台湾各有关政党、团体、各界人士在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，加强交流合作，深化融合发展，推动两岸关系重回和平发展正确轨道，“把两岸关系发展的前途命运牢牢掌握在两岸中国人手中”。

连胜文此次前往中国大陆，除了到访长沙，也在星期二（9月19日）出席了在湖北武汉举行的第十七届湖北武汉台湾周开幕仪式。他当时也在发言中强调，两岸经济唇齿相依，大陆经济好，台湾经济才好。