中纪委“内鬼”投案 所在部门涉金融、央企反腐

承担金融、央企部门等反腐重任的中共中央纪委国家监委第十三审查调查室，再有官员被查。

中共中央纪委国家监委网站星期五（9月22日）通报，中央纪委国家监委第十三审查调查室二级巡视员汪幼勇涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议今年2月24日在北京召开，会议要求扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，坚决查处“两面人”、防治“灯下黑”，打造“忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军”。

随后，各省级纪委监委也相继召开纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议。

在汪幼勇之前，中央纪委国家监委网站今年5、6月间已通报查处了三名中央纪委国家监委官员。

中央纪委国家监委网站5月30日通报称，中央纪委国家监委第十三审查调查室一级调研员崔玉男涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

6月12日，中央纪委国家监委网站通报称，中央纪委国家监委第二监督检查室副主任、一级巡视员刘燃因严重违纪违法，受到开除中共党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

6月25日，中央纪委国家监委网站通报称，中央纪委国家监委宣传部副部长、一级巡视员郝宗强涉嫌严重违纪违法，正在接受中央纪委国家监委审查调查。

此番被查的汪幼勇与5月被查的崔玉男，均来自中央纪委国家监委第十三审查调查室。

第十三审查调查室今年2月曾发布《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章。

文中就审查调查工作提出要求。文中提到，要与金融单位、央企承担的具体职责任务结合起来，严肃查处贯彻落实做选择、搞变通、打折扣问题，确保中央决策部署不偏向、不变通、不走样。文中还提到，要抓好抓实纪检监察干部队伍教育整顿，勇于刀刃向内，坚决防止“灯下黑”。