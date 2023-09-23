亚运开幕在即 习近平：有信心举办中国特色体育盛会

杭州亚运会将于星期六（9月23日）晚开幕，中国国家主席习近平说，亚运会准备工作已就绪，中国政府和人民有信心、有能力举办一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育盛会。

习近平星期五（22日）下午分别会见到中国出席第19届亚洲运动会开幕式的国际奥林匹克委员会主席巴赫，以及亚洲奥林匹克理事会代理主席辛格。

据新华社报道，习近平会见巴赫时说，国际奥委会坚守奥林匹克初心，反对体育政治化，推动国际奥林匹克运动克难前行，为维护世界和平和发展、推动人类团结进步发挥了独特的重要作用。

习近平称，中国一贯重视发展体育事业，积极参与国际奥林匹克事务，去年中国克服冠病疫情等挑战，向世界奉献了一届“简约、安全、精彩”的北京冬奥会。

他强调，中国愿同国际奥委会一道，坚持体育非政治化原则，充分利用北京冬奥会遗产，为推进奥林匹克事业和构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

在会见辛格时，习近平说，中方愿同亚奥理事会加强合作，共同推动亚洲奥林匹克运动事业，增进亚洲人民团结。

习近平指出，杭州亚运会是中国在1990年北京亚运会和2010年广州亚运会之后第三次举办亚运会。本届亚运会参赛运动员数量、项目设置、总体规模均创历史新高。中国政府和人民有信心、有能力举办一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育盛会，增进亚洲人民团结和友谊，给全世界留下难忘的杭州记忆。

第19届亚洲运动会开幕式星期六晚间将在浙江省杭州市举行，习近平将出席开幕式并宣布本届亚运会开幕。