台湾屏东工厂严重火灾 四消防员殉职逾百人伤

台湾屏东一家制造高尔夫球的工厂星期五（9月22日）发生大爆炸，已造成四名消防人员殉职、六人失联，逾百人受伤。

综合风传媒、中央社、联合报等台媒报道，明扬国际公司位于屏东的高尔夫球制造厂星期五傍晚5时半因不明原因发生严重火警意外，工厂晚上还发生多次爆炸。接获报警后，屏东县消防局派出各式消防车辆及人员前往抢救。

屏东消防局指出，工厂内部堆放大量塑胶粒、橡胶等易燃物，加上火场内有烷和天然气，这些化学气体遇上水就会发生剧烈反应爆炸，直至星期六（23日）清晨5时许，工厂仍冒出阵阵火光及浓烟。热影像显示，工厂内的温度突破摄氏1000多度，救灾人员只能布水线持续射水降温。

搜救行动持续至星期六清晨6时，厂房已不见火光，但仍冒出浓浓黑烟。这场火患共造成四名消防员殉职、逾百人受伤，目前还有六名员工受困。台湾内政部长林右昌星期六凌晨南下到屏东坐镇指挥，屏东县长周春米也指示务必救出每个人。

屏县府表示，火灾发生后，赖姓消防员作为第一批消防队员进入火场观察火点，但他刚入内约15公尺就发生爆炸，赖姓消防员被爆炸威力震飞，送医后不治。陈姓消防员、锺姓消防员、施姓消防员则被坍塌的工厂结构压倒，发现时三人躺卧在一楼，均已身亡。

此外，高雄市消防局也在第一时间支援救灾，截至目前有10名伤者送至高雄救治。

针对这场严重意外，台湾总统府发言人林聿禅星期五说，总统蔡英文得知有消防人员不幸殉职的消息后，感到相当悲痛不舍，除对殉职消防人员及其家属表示哀悼，也请相关单位全力救治伤患，提供最好的医疗协助。

火灾发生后，明扬国际科技公司董事长刘安晧星期五深夜赶到现场。他说，最初员工发现冒出浓烟时，试图启动应变措施扑灭火势，但没多久就发生爆炸，初步掌握可能是粉尘所引发，但目前资讯仍不充足，爆炸原因仍待进一步调查厘清。

屏东县政府还要求环保局侦测周边空气品质，监控空污情形，万一空品超标，立即对周边居民提出预警。