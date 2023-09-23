王毅吁欧洲保持开放 防止落入“保护主义”窠臼

中共政治局委员、中央外办主任王毅与法国总统外事顾问博纳对话时，呼吁欧洲保持开放，支持自由贸易，防止落入“保护主义”窠臼，并希望法国为妥善处理电动车反补贴调查发挥建设性作用。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（9月22日）应约同博纳通电话时说，得益于两国元首的战略引领，中法关系保持高水平发展。两国各层级交流全面重启，各领域务实合作取得实质性进展。双方要充分发挥战略对话和高级别人文交流机制作用，使两国政治互信更牢固，务实合作更紧密，人文交流更富活力，民意基础更为深厚。

王毅说，今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。希望欧方坚持开放包容，秉持市场原则，支持自由贸易，防止落入“保护主义”窠臼。中国致力于同欧方通过对话协商解决彼此关切，希望法国为妥善处理有关反补贴调查发挥建设性作用。

双方还就乌克兰危机交换了意见。王毅表示，中国秉持客观公正立场，始终致力于劝和促谈。希望法国等欧洲大国发挥重要作用，为寻求政治解决创造必要条件。

双方也就中东、朝鲜半岛等问题交换看法。

欧盟委员会早前宣布将对进口中国电动汽车展开反补贴调查，这意味着欧盟可能将对来自中国的电动汽车加征反倾销和反补贴税。中国商务部批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”，将对中欧经贸关系产生负面影响。

虽然这项调查也引来欧洲电动车企业的反对，但德国和法国已在官方层面对欧盟启动调查表示明确支持。