解放军东部战区开展海上“铁人三项”训练

中国大陆解放军东部战区星期五（9月22日）发文，称战区官兵开展海上“铁人三项”训练，提升胜战本领。文中提到，官兵经过海上跳水、游泳和软梯攀爬项目，成功“登陆”完成训练。

“东部战区”微信公众号星期五发表题为《海上“铁人三项，出击！》的文章，称东部战区海军某勤务船大队近日组织官兵开展海上游泳训练，包括海上跳水、游泳和软梯攀爬项目。

文章说，这些官兵首先从6米的高台跳入海中，进行长距离海上游泳训练后，再攀爬船体软梯成功“登陆”，回到母船，完成海上“铁人三项”训练。

文章结尾强调：“东海尖兵，时刻准备战斗。”

中国大陆解放军的东部战区领导和指挥江苏、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市的所属武装力量，与朝鲜半岛、日本和台湾隔海相望，是中国大陆对台军事行动准备的主力军。

中国大陆近来多次派遣大批军机飞入台海。9月13日早上6时至14日6时，台湾国防部侦测到解放军68架次军机进入台海，其中40架次飞过台海中线；17日6时至18日6时，再侦查到103架次军机进入台海，其中40架次越过台海中线。

台湾国防部星期四公布，台湾军方监控中国大陆远程火箭炮、火箭军，以及福建大埕湾附近地面部队动态，研判是中国大陆方面进行的联合军演。