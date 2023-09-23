欧盟贸易专员：欧盟无意与中国脱钩

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更新 / 2023年9月23日 12:01 PM
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发布 / 2023年9月23日 11:02 AM
欧洲委员会常务副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯星期六在上海外滩金融峰会上发表讲话时说，欧盟无意与中国脱钩，但当欧盟的开放性被滥用时，欧盟需要保护自己。（路透社）
欧洲委员会常务副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯星期六在上海外滩金融峰会上发表讲话时说，欧盟无意与中国脱钩，但当欧盟的开放性被滥用时，欧盟需要保护自己。（路透社）

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欧洲委员会常务副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说，欧盟无意与中国脱钩，但当欧盟的开放性被滥用时，欧盟需要保护自己。

据路透社报道，东布罗夫斯基斯星期六（9月23日）在上海外滩金融峰会上发表讲话时说，在成员国之间建立开放市场是欧盟的创始原则之一，欧盟致力于建立自由和公平的全球贸易，“公平”是这里的关键词，但“欧盟也需要在其开放性被滥用时保护自己”。

他说，欧盟去年与中国的双边贸易创历史新高，但双方贸易“非常不平衡”，欧盟对华贸易逆差达到将近4000亿欧元（约5829亿新元），“这意味着我们要尽量减少对部分战略产品的战略依赖”。

但他也强调，欧盟的经济战略重点是降低风险，而不是脱钩，“欧盟无意与中国脱钩”。

东布罗夫斯基斯表示，他相信中国面临着“具有挑战性的宏观经济调整过程”，但北京必须扩大对外资企业的准入，并为公平贸易关系构建稳定的商业环境。

“我们将中国视为重要的合作伙伴。欧盟希望与中国建立更加平衡的贸易和投资关系。”

他还呼吁中国对俄罗斯的“粮食武器化策略”表态，并利用其影响力，敦促俄罗斯重新加入《黑海谷物倡议》。

东布罗夫斯基斯星期六起到中国进行为期四天的访问，以寻求与北京建立更平衡的经济关系。他将敦促北京减少对欧洲企业的限制，同时就欧盟计划对进口电动汽车展开的调查，与北京进行艰难对话。

欧盟委员会主席冯德莱恩上星期三（13日）宣布，将对中国电动汽车启动反补贴调查，意味着欧盟可能将对来自中国的电动汽车加征反倾销和反补贴税。中国商务部批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”，将对中欧经贸关系产生负面影响。

中共政治局委员、中央外办主任王毅星期五（22日）与法国总统外事顾问博纳通电话时，呼吁欧洲坚持开放包容，秉持市场原则，支持自由贸易，防止落入“保护主义”窠臼。

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