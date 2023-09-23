欧盟贸易专员：欧盟无意与中国脱钩

欧洲委员会常务副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说，欧盟无意与中国脱钩，但当欧盟的开放性被滥用时，欧盟需要保护自己。

据路透社报道，东布罗夫斯基斯星期六（9月23日）在上海外滩金融峰会上发表讲话时说，在成员国之间建立开放市场是欧盟的创始原则之一，欧盟致力于建立自由和公平的全球贸易，“公平”是这里的关键词，但“欧盟也需要在其开放性被滥用时保护自己”。

他说，欧盟去年与中国的双边贸易创历史新高，但双方贸易“非常不平衡”，欧盟对华贸易逆差达到将近4000亿欧元（约5829亿新元），“这意味着我们要尽量减少对部分战略产品的战略依赖”。

但他也强调，欧盟的经济战略重点是降低风险，而不是脱钩，“欧盟无意与中国脱钩”。

东布罗夫斯基斯表示，他相信中国面临着“具有挑战性的宏观经济调整过程”，但北京必须扩大对外资企业的准入，并为公平贸易关系构建稳定的商业环境。

“我们将中国视为重要的合作伙伴。欧盟希望与中国建立更加平衡的贸易和投资关系。”

他还呼吁中国对俄罗斯的“粮食武器化策略”表态，并利用其影响力，敦促俄罗斯重新加入《黑海谷物倡议》。

东布罗夫斯基斯星期六起到中国进行为期四天的访问，以寻求与北京建立更平衡的经济关系。他将敦促北京减少对欧洲企业的限制，同时就欧盟计划对进口电动汽车展开的调查，与北京进行艰难对话。

欧盟委员会主席冯德莱恩上星期三（13日）宣布，将对中国电动汽车启动反补贴调查，意味着欧盟可能将对来自中国的电动汽车加征反倾销和反补贴税。中国商务部批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”，将对中欧经贸关系产生负面影响。

中共政治局委员、中央外办主任王毅星期五（22日）与法国总统外事顾问博纳通电话时，呼吁欧洲坚持开放包容，秉持市场原则，支持自由贸易，防止落入“保护主义”窠臼。