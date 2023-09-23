蔡英文将南下屏东视察工厂火灾救灾进度

台湾屏东一家工厂发生严重火灾，造成逾百人伤亡。台湾总统蔡英文星期六（9月23日）将南下屏东视察救援进度。

据台湾《联合报》报道，蔡英文星期六早上在一场活动上说，她将南下屏东视察救援进度、探视慰问受影响家庭。她表示，要感谢所有的救灾人员、医疗人员在各自的岗位上提供最大协助和支持。

蔡英文称，事发后的第一时间，她就指示相关单位全力救灾，屏东县政府也成立灾害应变指挥中心，启动大量伤患机制；在行政院长陈建仁指挥下，内政部长林右昌、卫福部次长王必胜都在事发当晚南下提供协助，目前救援行动仍在进行当中。

蔡英文表示，非常遗憾有四位消防人员在救灾中殉职，她要向殉职人员和家属表达哀悼致意，也请相关单位给予最即时的协助。政府将尽速召开灾害事故调查会，厘清还原事故真相，也要请第一线人员全力救灾、协助伤患最好的照顾，并注意自身安全。

另据《上报》报道，台湾副总统、民进党籍总统参选人赖清德也将取消星期六全天的竞选行程，星期天（24日）举行的民进党创党纪念活动也将取消。

赖清德说，对于不幸意外，他表达哀悼与不舍，愿逝者安息，伤者早日康复。

民众党主席柯文哲、鸿海创办人郭台铭在台湾中部安排的竞选行程也暂停。

台湾屏东一家制造高尔夫球的工厂星期五（22日）发生大爆炸，已造成四名消防人员殉职、六人失联，逾百人受伤。