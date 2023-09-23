中国教育部：预制菜不宜推广进校园

中国一些地方“预制菜进校园”引起家长反弹，中国教育部表态，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

新华社星期五（9月22日）报道，教育部有关司局负责人介绍，教育部长期以来同相关部门，先后制定实施多项制度规定，不断加强对学校食品安全和营养健康的管理。

中国食品安全法第57条规定，学校等集中用餐单位的食堂应当严格遵守法律、法规和食品安全标准；从供餐单位订餐的，应当从取得食品生产经营许可的企业订购，并按照要求对订购的食品进行查验。供餐单位应当严格遵守法律、法规和食品安全标准，当餐加工，确保食品安全。

这位负责人指出，党和政府高度重视学校食品安全，关心学生健康成长，广大家长期望孩子在学校吃得既绿色安全又营养健康。经研究，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

今年中国学校开学伊始，“预制菜进校园”引发民众关注，不少家长对预制菜的质量和安全表示担忧。

此前网传江西赣州蓉江新区、深圳等地部分学校食堂采用预制菜，当地相关部门和学校大都予以否认。但家长们仍顾虑重重，在“如何看待预制菜进校园现象”的话题投票中，有超过80%的网民选择“不赞成”，仅有不到10%的网民认同。

据报道，家长反对预制菜进校园的理由主要集中于两方面，一是质疑预制菜的安全和质量。不少家长担忧，预制菜中添加剂过多或加工过程中卫生条件不良，将给学生健康带来风险隐患。

二是质疑知情权和选择权难以得到保障。江西赣州一些家长反映，当地启用中央厨房配餐模式前，学校并未征求家长意见，这意味着配餐方并未向家长充分告知其菜品生产方式，至于配餐是否为预制菜，家长们无从知晓。