港媒：部分“三会”成员被指示不得提名反对派参选区议会

香港民主派最大政党民主党决定推荐八名党员参加今年12月举行的区议会选举，但港媒报道称，有“三会”（分区委员会、地区扑灭罪行委员会、地区防火委员会）成员收到指示不得让反对派“入闸”。

据网媒“香港01”星期五（9月22日）报道，民主党中委会早前通过推荐八人参选区议会，接下来将从联络民政事务处索取“三会”成员联系方式。但党主席罗健熙早前坦言，除了难以联络，即便民主党没有背离“一国两制”框架，手握提名权的“三会”成员如何看待也难以判断，因此没把握能顺利取得提名。

在新的选举制度下，香港区议会分直选、“三会”间选及委任议席；而直选参选人也须获“三会”成员各三人提名，再通过资格审查才能参选。“三会”成员绝大部分是建制派，民主派若要参选，就要向昔日的竞争对手争取提名。

据了解，部分“三会”成员早在民主党决定参选前，就收到指示“不能让反对派入闸”。“反对派”是否指民主党，这些成员没有说明，但也有“三会”成员说没有收到相关指示。民主党宣布参选后，有地区人士说，暂时没有进一步指示，但他们也不会轻举妄动提名，若收到任何人要求提名都会上报。

全国港澳研究会顾问刘兆佳说，北京中央希望区议会选举有竞争，不希望太多自动当选，影响香港市民对选举的观感。

刘兆佳称，他不认为中央要将民主党赶尽杀绝，但民主党要向中央展示诚意，接受宪制秩序，拒绝与外部势力勾结，表现出过渡成为爱国者，例如定位为“良性善意积极务实改革派”。

刘兆佳说，“反对派”的定义是不接受宪制秩序，如果民主党希望成为爱国阵营一分子，切勿“借改革为名，搞斗争为实”。他对民主党“入闸”既不乐观也不感悲观，称“如果中央开绿灯，自然有办法取得提名”。