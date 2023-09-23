台民调：进口蛋争议成民进党2024选举新危机

台湾农业部大量进口巴西鸡蛋发生效期标示错误及混充台湾鸡蛋等争议，冲击民进党政府的支持度。有民调显示，行政院长陈建仁内阁的支持度也暴跌9.2个百分点，反映进口蛋争议已成为民进党2024选举的新危机。

台湾民意基金会星期六（9月23日）在官网公布的民调显示，在20岁以上的台湾人中，只有7.4％的民众非常满意陈建仁内阁的表现，32.3％民众还算满意，不太满意的民众占23.7％，还有16.7％的人非常不满意，其余没意见或不知道的人分别占了15.7％、4.2％。

与上个月的民调相比，陈建仁内阁8月的满意度还有48.8％，比不满意的36.6％多出12.2个百分点；但本月满意度跌至39.7％，不满意度上升至40.4％，比满意的多出0.7个百分点，出现死亡交叉。

台湾民意基金会分析，陈建仁内阁的支持者一个月内少了9.2个百分点，换算人口约有180万人。造成的因素有很多，但进口蛋争议无疑是关键。距离总统大选已剩下不到四个月，这无疑给民进党阵营带来变数。

此次调查访问是在2023年9月18日至20日进行，对象是全台20岁以上的成年人，取得有效样本1077人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。

台湾民意基金会星期五也发布民调显示，56.7%的民众不满意陈吉仲处理缺蛋危机的表现，其中一点也不满意的民众高达31%，满意者仅20.6%。

台湾民意基金会董事长游盈隆表示，民众对蔡英文政府近期进口鸡蛋所引发的反弹和反感是强烈、全面性的，已达民意海啸程度，就一般公共政策而言，相当罕见。