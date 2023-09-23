习近平：以体育促和平 抵制冷战思维和阵营对抗

中国国家主席习近平和夫人彭丽媛星期六（9月23日）中午在浙江省杭州市西子宾馆举行宴会，欢迎到中国出席杭州亚运会开幕式的国际宾客。

据央视新闻客户端报道，参加中午欢迎宴会的国际宾客有：柬埔寨国王西哈莫尼、叙利亚总统阿萨德和夫人阿斯玛、科威特王储米沙勒、尼泊尔总理普拉昌达、东帝汶总理古斯芒、韩国总理韩德洙、马来西亚下议院议长佐哈里和夫人诺莱妮、亚奥理事会代理主席辛格和夫人维尼塔、国际奥委会主席巴赫，以及文莱苏丹代表苏弗里亲王、约旦亲王费萨尔、泰国公主希里婉瓦丽等王室代表。

习近平致辞时，首先代表中国政府和人民对出席开幕式的国际贵宾表示热烈欢迎。

他说，中国愿同亚奥理事会和各国各地区代表团共同努力，为世界呈现一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育盛会。

习近平强调，过去几十年，亚洲地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成就了“风景这边独好”的亚洲奇迹。作为山海相连、人文相亲的命运共同体，要以体育促和平，坚持与邻为善和互利共赢，抵制冷战思维和阵营对抗，将亚洲打造成世界和平的稳定锚；要以体育促团结，把握历史机遇，合作应对挑战，践行“永远向前”的亚奥理事会格言，把共同发展、开放融通的亚洲之路越走越宽；要以体育促包容，增强文明自信，坚持交流互鉴，续写亚洲文明新辉煌。

习近平还提到，他曾在浙江工作多年，浙江坚持改革开放，跑出了高质量发展的加速度，正在建设共同富裕示范区，是中国式现代化的先行者，“祝愿大家在诗画浙江度过难忘的时光，在亚运会圣火下留下美好的记忆”。

第19届亚洲运动会星期六晚将在杭州开幕，习近平将出席开幕式并宣布本届亚运会开幕。