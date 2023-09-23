山东蓝翔技师学院回应集团注销：不牵扯

山东蓝翔教育科技集团有限公司注销一事引发外界关注。蓝翔技师学院星期六（9月23日）对此回应说，公司注销不牵扯山东蓝翔技师学院。

根据中新网报道，山东蓝翔教育科技集团经营状态星期一（9月18日）从存续变更为注销。该集团因未按规定期限公示年度报告，于今年7月被济南市天桥区市场监督管理局列入经营异常名录。这是该公司连续两年被列入经营异常名录。

不过，媒体通过山东蓝翔技师学院官网公开的全国咨询电话，询问公司注销是否会对山东蓝翔技师学院产生影响？对方回应称：不牵扯。

天眼查网站显示，山东蓝翔教育科技集团有限公司成立于2021年4月，荣兰祥担任该公司法定代表人、执行董事兼经理，并持有该公司70%的股份。

据山东蓝翔技师学院官网介绍，学院创办于1984年，是经中国人社部门批准成立的一所现代化、综合性的民办职业技工院校。学院现开设汽车检测与维修、烹饪与营养、数控机床加工、焊接技术、美容美发、计算机应用与维修、工程机械操作与维修、轨道交通等多个专业，下属60多个工种。

2006年因为知名演员唐国强代言，以及“挖掘机学校哪家强，中国山东找蓝翔”的广告语，蓝翔成了“技校”和“挖掘机”的代名词。到2014年，蓝翔技校已拥有五个校区，规模超过3万人。

天眼查网站显示，山东蓝翔技师学院(曾用名：山东蓝翔高级技工学校)，成立于2007年，位于山东省济南市，业务范围是“以培养高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务”。该社会组织注册资金500万人民币（约93.59万新元），学院法定代表人同样为荣兰祥。