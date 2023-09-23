中国据报拟提高外资持有上市公司股份限制

知情人士透露，中国正考虑提高外资持有国内上市公司股份的比例上限，以吸引全球资金重返规模达9.4万亿美元（约12.8万亿新元）的中国股市。

据彭博社星期五（9月22日）引述知情人士报道，中国政府正考虑调高海外投资者对上海、深圳和北京上市股票的持有比例上限，作为市场开放和促进交易努力的一部分。中国目前将A股上市公司的外资持股总额上限设定为30%，并将单个外资股东的持股比例限制在10%以内。

知情人士说，目前讨论仍处于早期阶段，具体哪些行业可能受益，以及在哪些领域设定新的上限等细节尚未确定。

报道认为，上述举措表明中国政府在履行中共政治局今年7月作出的承诺。中共政治局今年7月24日召开会议，承诺要活跃资本市场，提振投资者信心。

上述消息传出后，中国股市周五上涨，沪深300指数在连续三天下跌至11月初以来最低水平后，反弹1.8%。全球投资者通过与香港的交易联系购买75亿元（人民币，约14亿新元）的在岸股票，这是自7月31日以来最大的单日购买量。

随着外界对中国经济复苏的信心低迷，加上中美关系恶化，外资正加快抛售A股。报道称，外资上个月共抛售120亿美元的A股，写下最高单月抛售记录。截至今年6月，外资持有的中国债券和股票已比2021年12月的峰值下滑17%，减少1.37万亿人民币（约2600亿新元）。

为了安抚投资者情绪、提振A股市场活跃度，中国政府8月28日宣布证券交易印花税实施减半征收，税率降至0.05%，这是自2008年以来中国首次下调印花税。